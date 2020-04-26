"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
"Локомотив" не собирается продлевать контракт с наставником команды Юрием Семиным на два месяца.
Контракт специалиста рассчитан до 31 мая. Сезон РПЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса, вероятно, возобновится в июне или июле.
"Руководство "Локо" не хочет давать контракт на два месяца Юрию Семину, логично рассуждая, что если позволить Палычу доиграть чемпионат и занять второе место, то его уже никак не уберешь", - написал журналист Sport24.
Ранее сообщалось, что Семина в "Локомотиве" может сменить сербский тренер Марко Николич.
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