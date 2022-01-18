"Локомотив" не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым

Источник "Матч ТВ" в московском "Локомотиве" опроверг информацию о желании клуба заполучить вратаря "Химок" Илью Лантратова, полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева и форварда "Уфы" Гамида Агаларова.

"Локо" не вёл переговоров с клубами, где играют Пиняев, Агаларов и Лантратов. И не делал предложений ни по одному из этих футболистов", - сообщил источник.

"Железнодорожники" ушли на зимнюю паузу, занимая шестое место в таблице РПЛ после 18 туров.

Прошлым летом "Локомотив" потратил на трансферы более 30 миллионов евро, а текущей зимой уже заплатил 8 миллионов за Яна Кухту и Марка Мампасси.

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