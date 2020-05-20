"Локомотив" не может договориться по трансферу вице-чемпиона мира-2018

Московский "Локомотив" продолжает переговоры по трансферу хорватского полузащитника римского "Лацио" Милана Баделя, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российский клуб предлагает за футболиста 3,5 миллиона евро, но римляне требуют на один миллион больше. Пока что ни одна из сторон не готова идти на компромисс.

В настоящее время хорват выступает за "Фиорентину" на правах аренды, но флорентийцы не планируют его выкупать.

В нынешнем сезоне 31-летний Бадель провек провел за флорентицев 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с римским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Фанаты "Локомотива" призывают к отставке руководства в соцсетях. | http://soccernews.ru