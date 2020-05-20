"Локомотив" не может договориться по трансферу вице-чемпиона мира-2018
Московский "Локомотив" продолжает переговоры по трансферу хорватского полузащитника римского "Лацио" Милана Баделя, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, российский клуб предлагает за футболиста 3,5 миллиона евро, но римляне требуют на один миллион больше. Пока что ни одна из сторон не готова идти на компромисс.
В настоящее время хорват выступает за "Фиорентину" на правах аренды, но флорентийцы не планируют его выкупать.
В нынешнем сезоне 31-летний Бадель провек провел за флорентицев 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с римским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Фанаты "Локомотива" призывают к отставке руководства в соцсетях. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен
-
Лопырева заявила, что она гордится Дзюбой после ЧМ-2018
-
3
Лучший бомбардир "Атлетика" в ХХI веке объявил о завершении карьеры
-
Бывший игрок "Барселоны" продемонстрировал татуировку на всю спину
-
"Краснодар" на длительный срок теряет Ари
-
Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов
-
Давид Сильва подтвердил уход из "Манчестер Сити" в конце сезона
-
"Боруссия" не хуже "МЮ". Джан высказался о возможном уходе Санчо в английский топ-клуб
-
"Лацио" готов увеличить зарплату Милинковичу-Савичу, которым интересуются топ-клубы
-
Ван Нистелрой опроверг слова Капелло о том, что он жаловался на запах алкоголя в раздевалке "Реала"
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба
-
3
Наставник сборной Аргентины высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону"
-
"Локомотив" не может договориться по трансферу вице-чемпиона мира-2018
-
"Бавария" продлила контракт с Нойером
-
"Реал" нацелился на лидера "Ливерпуля" в качестве альтернативе Мбаппе
-
В Ереване украли статую легенды "Спартака"
-
"Рома" готова отдать "Арсеналу" молодого таланта в обмен на Мхитаряна
-
2
Месси и Гвардиола могли оказаться в "Хетафе"
-
"Атлетико" и "Барселона" могут переманить капитана "Милана"
-
Игрок "Урала" намерен завершить карьеру из-за своего бизнеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16