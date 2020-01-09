"Локомотив" не может определиться с будущим Фарфана

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"Локомотив" не может определиться с будущим Фарфана

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан занимается по индивидуальной программе после травмы колена. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По данным источника, руководство "железнодорожников" пока не знает, что будет с будущим игрока в команде. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. "Локомотив" хочет дождаться полного восстановления перуанца, чтобы решить, оставлять ли его в клубе.

Напомним, 35-летний футболист был травмирован летом 2019 года. В этом сезоне он не участвовал ни в одном матче.

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