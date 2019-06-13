"Локомотив" не может согласовать трансферную стоимость Комличенко. Футболист склоняется к переходу в "Спартак"

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"Локомотив" не может согласовать трансферную стоимость Комличенко. Футболист склоняется к переходу в "Спартак"

"Локомотив" все еще не смог договориться о трансфере форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Сообщается, что стороны не могут согласовать финансовую сторону сделки. "Железнодорожники" готовы заплатить за 23-летнего игрока 2,5 миллиона евро, однако чешский клуб требует не менее 4 миллионов.

При этом отмечается, что сам Комличенко хотел бы продолжить карьеру в "Спартаке", но клуб пока не принимает активных действий.

В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Чехии. Всего он сыграл 33 матча и отметился 29 голами.

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