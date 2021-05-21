"Локомотив" не переедет в "Лужники"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник на встрече с болельщиками поделился планами о переезде клуба из Черкизово в "Лужники".
— Никакой аренды "Лужников" нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем.
— Есть ли планы снести стадион полностью и хотелось бы узнать планы клуба на ближайшие несколько лет? Хотелось бы также узнать как клуб будет взаимодействовать на выездах с болельщиками?
— Что делать со стадионом, покажет набор идей и требований, которые мы сможем выработать с тем уровнем комфорта и безопасности. Либо строить новую арену. Что касается выездных матчей, то если будут такие выезда, как в Нижнем Новгороде, то все будут получать удовольствие от футбола и благодарность к организаторам матча. РФС проводит по этому поводу большую работу. Вы раньше говорили про стратегию работы с болельщиками. Мы сделаем стратегию, которую вам покажем, - заявил Плутник.
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