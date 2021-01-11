"Локомотив" не планирует зимой увольнять Николича

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич сохранит свой пост, сообщает Sport24.

По сведениям источника, новое руководство "железнодорожников" не будет немедленно увольнять сербского специалиста и примет решение по нему по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что 41-летний Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Семина.

В нынешнем сезоне "Локомотив" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Чемпионов клуб занял последнее место в своей группе и прекратил выступления в еврокубках.

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