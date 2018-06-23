"Локомотив" не получал предложений по Кверквелии

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"Локомотив" не получал предложений по Кверквелии

Московский "Локомотив" не получал официальных предложений по своему защитнику Соломону Кверквелии.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" готовы продать 26-летнего грузина за десять миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных, однако реальных претендентов на футболиста пока не появилось.

Ранее утверждалось, что купить Кверквелию хочет английский "Лестер".

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