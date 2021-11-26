"Локомотив" не получит компенсацию за уход Рангника в "Манчестер Юнайтед": названа причина

Фото твиттер "Локомотива"

Глава московского "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник бесплатно покинет клуб, утверждает журналист "Чемпионата" Андрей Панков.

Дело в том, что немец не заключал контракт с "железнодорожниками" напрямую, поэтому не обязан выплачивать компенсацию за свой уход.

63-летний специалист работал в "Локомотиве" в рамках сотрудничества с клубом его консалтинговой компании, которая продолжит оказывать консультационные услуги.

Напомним, что в ближайшее время Рангник должен возглавить "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru