"Локомотив" не получит компенсацию за уход Рангника в "Манчестер Юнайтед": названа причина

Теги манчестер юнайтедлокомотив москваральф рангник

"Локомотив" не получит компенсацию за уход Рангника в "Манчестер Юнайтед": названа причина

Фото твиттер "Локомотива"

Глава московского "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник бесплатно покинет клуб, утверждает журналист "Чемпионата" Андрей Панков.

Дело в том, что немец не заключал контракт с "железнодорожниками" напрямую, поэтому не обязан выплачивать компенсацию за свой уход.

63-летний специалист работал в "Локомотиве" в рамках сотрудничества с клубом его консалтинговой компании, которая продолжит оказывать консультационные услуги.

Напомним, что в ближайшее время Рангник должен возглавить "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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