"Локомотив" не предлагал Сёмину сократить зарплату

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что клуб его не просил временно урезать оклад из-за пандемии коронавируса.

"Со мной и с тренерским штабом никаких разговоров о понижении зарплаты не было. Это всё, что я могу сказать по этому поводу", - сказал 72-летний специалист.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе просил футболистов до конца мая сократить свои зарплаты на 40 процентов, но те ему отказали.

"Железнодорожники" идут на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам 22 туров.

Контракт Сёмина с клубом истекает по окончании нынешнего сезона и пока неизвестно, будут ли стороны его продлевать.

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