"Локомотив" не предпринимает особых мер профилактики для футболистов из-за коронавируса
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб пока не собирается идти на особые меры в связи с распространением в мире эпидемии коронавируса.
"Я стараюсь объективно взвешивать и ту позицию, что это смертельно опасное заболевание, которое угрожает жизни в связи с тем, что футбольный стадион является местом привлечения тысяч людей, и не могу не оценивать заключения некоторых врачей, которые говорят, что смертность от обычного гриппа в процентном соотношении выше.
Не склонен здесь к истерикам. Нас всё время запугивают свиным, птичьим гриппом. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая. Но если будет решение, что мы проводит матчи без зрителей или на месяц отменяем чемпионат, как это происходит в Европе, мы на сто процентов будем это выполнять.
Особые меры профилактики для футболистов? Такого нет", - сказал Кикнадзе.
По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.
Не пропустите: В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале
-
Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам
-
"Лестер" 2015/16 или "Лестер" 2019/2020? Роджерсу будет сложно замахнуться на чемпионство, но он уже сделал больше, чем Раньери!
-
В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне
-
Роналдиньо освободили из-под ареста
Лента новостей
-
"Ювентус" сделал предложение о трансфере форварда "Сантоса"
-
Сёмин отреагировал на слова Кикнадзе о выборе тренера "Локомотива" на следующий сезон
-
Фанаты "Зенита" раскритиковали клуб за реакцию на инцидент в матче с "Ахматом"
-
Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном
-
Ходжсон заключил новое соглашение с "Кристал Пэлас"
-
5
Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале
-
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе аргументировал подачу иска в суд на Геркуса
-
"Ньюкасл" объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками
-
Винисиус Жуниор прокомментировал обвинения Пике в симуляции
-
Дриусси, Азмун и Дзюба восстановились после травм
-
"Локомотив" не предпринимает особых мер профилактики для футболистов из-за коронавируса
-
Агент: "Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства"
-
Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с ЦСКА
-
"Лестер" 2015/16 или "Лестер" 2019/2020? Роджерсу будет сложно замахнуться на чемпионство, но он уже сделал больше, чем Раньери!
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника ПСЖ
-
В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне
-
Мостовой объяснил, почему не начинает тренерскую карьеру
-
Экс-хавбек московского "Динамо" возглавил "Брагу"
-
Ван Перси войдёт в тренерский штаб "Фейеноорда"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15