"Локомотив" не предпринимает особых мер профилактики для футболистов из-за коронавируса

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб пока не собирается идти на особые меры в связи с распространением в мире эпидемии коронавируса.

"Я стараюсь объективно взвешивать и ту позицию, что это смертельно опасное заболевание, которое угрожает жизни в связи с тем, что футбольный стадион является местом привлечения тысяч людей, и не могу не оценивать заключения некоторых врачей, которые говорят, что смертность от обычного гриппа в процентном соотношении выше.

Не склонен здесь к истерикам. Нас всё время запугивают свиным, птичьим гриппом. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая. Но если будет решение, что мы проводит матчи без зрителей или на месяц отменяем чемпионат, как это происходит в Европе, мы на сто процентов будем это выполнять.

Особые меры профилактики для футболистов? Такого нет", - сказал Кикнадзе.

По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.

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