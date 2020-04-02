"Локомотив" не продал "Лестеру" Кверквелию за 17 миллионов евро

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"Локомотив" не продал "Лестеру" Кверквелию за 17 миллионов евро

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал, как клуб отклонил выгодное предложение от "Лестера" по трансферу защитника Соломона Кверквелии.

"Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. "Лестер" предлагал за Кверквелию 15 миллионов фунтов (17,1 млн евро - примечание Soccernews). Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться", - заявил Геркус.

В итоге Кверквелия потерял статус ключевого игрока "Локомотива". Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний грузин провёл за "железнодорожников" всего 6 матчей во всех турнирах.

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