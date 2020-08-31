"Локомотив" не смог договориться о трансфере экс-нападающего "Ливерпуля"

Московский "Локомотив" хочет купить форварда "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, пока у "железнодорожников" не получается согласовать трансфер бельгийца из-за финансовых требований английского клуба, но не исключено, что переговоры продолжатся позднее.

В прошлом сезоне Бентеке сыграл за "Пэлас" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10,5 миллионов евро.

29-летний нападающий известен по выступлениям за "Ливерпуль" в сезоне 2015/16.

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