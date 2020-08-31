"Локомотив" не смог договориться о трансфере экс-нападающего "Ливерпуля"

Теги локомотив москвакристал пэласкристиан бентекетрансферы

"Локомотив" не смог договориться о трансфере экс-нападающего "Ливерпуля"

Московский "Локомотив" хочет купить форварда "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, пока у "железнодорожников" не получается согласовать трансфер бельгийца из-за финансовых требований английского клуба, но не исключено, что переговоры продолжатся позднее.

В прошлом сезоне Бентеке сыграл за "Пэлас" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10,5 миллионов евро.

29-летний нападающий известен по выступлениям за "Ливерпуль" в сезоне 2015/16.

Не пропустите: "Локомотив" может подписать сенегальского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле

"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов