"Локомотив" не смог договориться по трансферу форварда "Шальке"

Теги локомотив москвабрель эмболо

"Локомотив" не смог договориться по трансферу форварда "Шальке"Московский "Локомотив" не смог договориться по трансферу форварда гельзенкирхенского "Шальке" Брелю Эмболо.

Об этом, как информирует Basler Zeitung, сообщил агент 21-летнего нападающего Эрдин Шакири. В частности, он заявил: "Мы ничего не планируем. Брель Эмболо остается в "Шальке". Ни о каком переходе речь не идет".

В прошлом сезоне Эмболо забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за клуб.

Напомним, Ловчев высказался о проблемах "Локомотива" на старте сезона. | soccernews.ru

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