"Локомотив" не смог договориться по трансферу форварда "Шальке"

Московский "Локомотив" не смог договориться по трансферу форварда гельзенкирхенского "Шальке" Брелю Эмболо.

Об этом, как информирует Basler Zeitung, сообщил агент 21-летнего нападающего Эрдин Шакири. В частности, он заявил: "Мы ничего не планируем. Брель Эмболо остается в "Шальке". Ни о каком переходе речь не идет".

В прошлом сезоне Эмболо забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за клуб.

Напомним, Ловчев высказался о проблемах "Локомотива" на старте сезона. | soccernews.ru