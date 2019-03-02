"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"
В рамках 18-го тура РПЛ "Локомотив" сыграл вничью с "Крыльями Советов".
По итогам матча, "железнодорожники" поднялись на четвертое место, а самарский клуб - на 13-е.
"Локомотив" - "Крылья Советов" 2:2
Голы: Ананидзе, 19 - 0:1, Ан. Миранчук, 23 - 1:1, Ан. Миранчук, 65 - 2:1, Шейдаев, 69 - 2:2
"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Лысов (Смолов, 63), Кверквелия, Игнатьев, Ан. Миранчук, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Эдер, Фарфан.
"Крылья Советов": Рыжиков, Рохель, Бурлак, Чичерин, Полуяхтов, Антон, Ананидзе (Зотов, 62), Канунников, Самедов, Шишкин, Шейдаев.
Предупреждения: Денисов (49), Ан. Миранчук (55), Кверквелия (55), Рохель (55), Гильерме (57), Эдер (77).
Удаления: Рохель (56), Денисов (73).
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|Локомотив Москва
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|17
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