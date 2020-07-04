"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ

"Локомотив" на своем стадионе не смог обыграть "Сочи" в чемпионате России.

Отметим, что два гола "железнодорожников" были отменены после просмотра ВАР. На 97-й минуте в ворота "Сочи" был назначен пенальти, однако Алексей Миранчук не смог его реализовать.

"Локомотив" - "Сочи" - 0:0

"Локомотив": Коченков, Чорлука, Серкейра, Идову, Живоглядов (Магкеев, 90), Миранчук, Миранчук, Куликов (Рыбчинский, 72), Крыховяк, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Эдер (Сулейманов, 72).

"Сочи": Джанаев, Набиуллин, Цаллагов, Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Новосельцев, Нобоа, Мевля (Полоз, 46), Кокорин.

После 30 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице, "Сочи" расположился на 11 позиции.

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