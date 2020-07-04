"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ
"Локомотив" на своем стадионе не смог обыграть "Сочи" в чемпионате России.
Отметим, что два гола "железнодорожников" были отменены после просмотра ВАР. На 97-й минуте в ворота "Сочи" был назначен пенальти, однако Алексей Миранчук не смог его реализовать.
"Локомотив" - "Сочи" - 0:0
"Локомотив": Коченков, Чорлука, Серкейра, Идову, Живоглядов (Магкеев, 90), Миранчук, Миранчук, Куликов (Рыбчинский, 72), Крыховяк, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Эдер (Сулейманов, 72).
"Сочи": Джанаев, Набиуллин, Цаллагов, Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Новосельцев, Нобоа, Мевля (Полоз, 46), Кокорин.
После 30 туров РПЛ "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице, "Сочи" расположился на 11 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22