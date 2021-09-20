"Локомотив" не смог обыграть "Урал" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Локомотив", набрав 16 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с тремя очками остался на последнем, 16-м месте.
"Урал" Екатеринбург – "Локомотив" Москва - 0:0
"Урал": Помазун, Кулаков (Подберезкин, 79), Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гаджимурадов, Колесниченко, Егорычев (Герасимов, 85), Мишкич, Йовичич, Бикфалви (Максименко, 46).
"Локомотив": Гильерме, Сильянов (Куликов, 86), Пабло, Едвай, Марадишвили, Бека-Бека (Анджорин, 62), Тикнизян, Баринов, Смолов, Лисакович (Керк, 67), Камано.
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