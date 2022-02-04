"Локомотив" не смог победить "Мальме" в товарищеском матче

Фото твиттер "Локомотива"

На сборе в Испании "Локомотив" провёл контрольную встречу со шведским "Мальме".

"Железнодорожники" открыли счёт в матче на 36-й минуте усилиями новичка команды Яна Кухты, однако удержать преимущество не сумели.

Стоит отметить, что чешский форвард забил во всех трёх играх после перехода.

"Локомотив" (Россия) – "Мальме" (Швеция) - 1:1

Голы: 1:0 – Кухта (36), 1:1 – Сейдиу (54).

"Локомотив": Худяков, Едвай, Тикнизян (Рыбус, 46), Мампасси (Живоглядов, 80), Ненахов (Пабло, 46), Баринов (Бека-Бека, 46), Бабкин (Керк, 46), Марадишвили, Жемалетдинов (Петров, 60), Изидор, Кухта (Рыбчинский, 60).

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