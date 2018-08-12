"Локомотив" не смог забить в четвертом матче подряд нового сезона

Московский "Локомотив" не смог забить уже в четвертом матче подряд нового сезона 2018/2019.

Так, в матче за Суперкубок России "железнодорожники" уступили землякам из ЦСКА - 0:1. Игра продлилась 120 минут. В рамках же РФПЛ чемпион страны сыграл в сухие ничьи с "Уфой" и "Спартаком" и проиграл сегодня "Оренбургу" - 0:1. Таким образом, сухая серия "Локомотива" со старта сезона 2018/2019 насчитывает уже 390 минут.

Напомним, победу "Оренбургу" над "Локомотивом" принес резульативный удар Чуканова. | soccernews.ru