"Локомотив" не собирается подписывать Дзюбу и Шатова

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб не заинтересован в подписании игроков "Зенита" Артёма Дзюбы и Олега Шатова.

"Даже не рассматривали этот вопрос. Фамилии данных игроков при рассмотрении различных наших планов не звучали" - сказал Мещеряков.

Напомним, что на Дзюбу и Шатова не рассчитывает главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который даже не взял их на зимний сбор команды.

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