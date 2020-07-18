"Локомотив" не собирается покупать Лаксальта

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"Локомотив" не собирается покупать Лаксальта

"Локомотив" не заинтересован в трансфере хавбека "Милана" Диего Лаксальта.

По сведениям Metaratings, московский клуб никогда не вел переговоров по трансферу 27-летнего уругвайца. Ранее сообщалось, что "Локомотив" готов заплатить за игрока 7 миллионов евро и даже включить в сделку Алексея Миранчука.

Отмечается, что "Милан" все равно намерен избавиться от Лаксальта.

Сам футболист не против возможного переезда в Россию, где им, по сообщениям СМИ, также интересуются "Краснодар" и "Спартак".

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