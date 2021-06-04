"Локомотив" не стал продлевать контракт со скандальным начальником команды

Фото твиттер "Локомотива"

Московский "Локомотив" объявил об уходе начальника основной команды Станислава Сухины.

У бывшего арбитра истёк контракт с клубом, и было принято решение его не продлевать.

Сухина занимал пост начальника команды "Локомотива" с февраля 2017 года.

В апреле сотрудник "железнодорожников" стал фигурантом громкого скандала - он несколько раз заходил в судейскую комнату до и после дерби со "Спартаком".

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