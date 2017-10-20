"Локомотив" не сумел обыграть "Шериф" в Тирасполе

Лидер группы "Локомотив" отправился в Тирасполь в гости к "Шерифу", который не пропускал в Лиге Европы три игры подряд. Правда стоит сказать, молдаване также не могли забить, все матчи завершив вничью.

Серия "Шерифа" прервалась уже на 17 минуте отчетной игры, когда Фарфан отдал пас пяткой на Антона Миранчука, а тот сильно пробил в дальний левый угол. До этого мяча больше моментов было у хозяев поля. Опасно с дальней дистанции пробивал Мугоша, однако Гильерме сумел вытащить мяч. Через минуту уже Брезовец стрелял по воротам – вратарь "Локомотива" снова показал свою реакцию, в прыжке переведя мяч на угловой. Забить "Шериф" не сумел, а вскоре пропустил мяч в свои ворота.

Несмотря на пропущенный мяч, молдаване не думали сдаваться, могли они пропустить и от Фернандеша, который хорошо пробивал со штрафного, но все же казалось, что они ничуть не уступают россиянам и временами смотрятся даже лучше. В итоге "Шериф" добился своего, сравняв счет на исходе получаса. После навеса Брезовеца Кристиано пробил ножницами, но мяч до ворот не долетел, срикошетив прямо на Бадибангу, который головой пробил в угол – Гильерме вытащил мяч уже тогда, когда он пересек линию.

"Шериф" играл на кураже и вполне мог забивать еще: после скидки Жайро Мугоша из выгодной позиции пробил мимо, затем снова из своей пушки выстрелил Брезовец, но Гильерме мяч из угла вытащил. Также Гильерме удачно сыграл и перед самым перерывом, когда отбил удар Мугоши. У "Локомотива" же в первом тайме можно вспомнить дальний удар Тарасова, а также добивание от Фернандеша, но португалец в створ не попал.

Второй тайм большим количеством моментов не обрадовал, у "Локомотива" наблюдались большие проблемы в атаке, было много сумбура и ошибок. "Шериф" уже так не рисковал, хотя в целом контролировал ход игры. Неплохо пробивал с дальней дистанции Кендыш, но в створ не попал, ему через некоторое время ответил Игорь Денисов, но и россиянин выстрелил мимо ворот. Самый опасный момент во второй половине игры имели Раку и Кулушич, которые расстреливали Гильерме в одной атаке, но вратарь справился с обоими ударами, позволив "Локомотиву" сохранить ничью.

"Шериф" – "Локомотив" 1:1

Голы: Ан. Миранчук, 17 – 0:1; Бадибанга, 31 – 1:1.

"Шериф": Микулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Брезовец (Балима, 70), Антон, Кендыш, Жайро да Силва (Раку, 83), Мугоша (Дамашкан, 87), Бадибанга

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, Антон Миранчук, Тарасов, Игорь Денисов, Фернандеш, Эдер (Коломейцев, 60)

Вячеслав Горбачев

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