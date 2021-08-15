"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

В центральном матче четвертого тура РПЛ "Локомотив" на своем поле не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве после удаления Кузяева.

"Локомотив" - "Зенит" - 1:1

Голы: Сутормин, 85 - 0:1 (пенальти), Смолов, 89 - 1:1 (пенальти).

"Локомотив" – Гильерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Магкеев, Куликов (Лисакович, 86), Жемалетдинов, Смолов, Зе Луиш, Камано (Рыбчинский, 58).

"Зенит" – Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Чистяков, 46), Вендел (Мостовой, 90), Кузяев, Барриос, Ерохин, Малком (Сутормин, 74), Азмун (Дзюба, 90).

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