"Локомотив" не сумел победить корейский клуб в товарищеском матче
Московский "Локомотив" в товарищеском матче сыграл вничью с корейским "Чонбук Хенде Роверс" со счетом 1:1. "Железнодорожники" первыми пропустили гол, но сумели отыграться усилиями Эдера.
"Локомотив" (Россия) - "Чонбук Хенде Роверс" (Южная Корея) - 1:1 (0:0)
Гол у "Локомотива": Эдер, 64 - 1:1
"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Хеведес, Чорлука, Магкеев, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15