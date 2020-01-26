"Локомотив" не сумел победить корейский клуб в товарищеском матче

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"Локомотив" не сумел победить корейский клуб в товарищеском матче

Московский "Локомотив" в товарищеском матче сыграл вничью с корейским "Чонбук Хенде Роверс" со счетом 1:1. "Железнодорожники" первыми пропустили гол, но сумели отыграться усилиями Эдера.

"Локомотив" (Россия) - "Чонбук Хенде Роверс" (Южная Корея) - 1:1 (0:0)
Гол у "Локомотива": Эдер, 64 - 1:1

"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Хеведес, Чорлука, Магкеев, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер

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