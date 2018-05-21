"Локомотив" не сыграет на групповом этапе ЛЧ с "Барселоной", "Баварией", "Манчестер Сити", "Ювентусом", ПСЖ и "Атлетико"

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"Локомотив" не сыграет на групповом этапе ЛЧ с "Барселоной", "Баварией", "Манчестер Сити", "Ювентусом", ПСЖ и "Атлетико"Московский "Локомотив" как победитель РФПЛ попал в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/2019.

Таким образом, "железнодорожники" до следующей весны точно избегут встречи с чемпионами топ-5 европейских лиг ("Барселона", "Манчестер Сити", "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ), победителем Лиги Европы ("Атлетико") и будущим обладателем кубка чемпионов ("Ливерпуль" или "Реал").

Напомним, определились 26 из 32-х участников группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2018/2019. | soccernews.ru

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