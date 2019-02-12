"Локомотив" не сыграет с "Конгсвингером" на сборе в Испании

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"Локомотив" не сыграет с "Конгсвингером" на сборе в Испании

Московский "Локомотив" рассказал, что контрольный матч с норвежским "Конгсвингером"

Встреча должна была состоятся в Марбелье, где сейчас проходят сборы команды, однако по неизвестной причине матч отменен. 

Вместо отменной игры с норвежцами "Локомотив" проведет двусторонний матч, который начнется в 19:00 мск.

"Локомотив" занимает 5 место турнирной таблицы, набрав 28 очков.

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