"Локомотив" не вел переговоры по Оньекуру

В СМИ появилось опровержение интереса "Локомотива" к нападающему "Монако".

По сведениям "Спорт-Экспресс", "железнодорожники" не вели переговоров об аренде 22-летнего Генри Оньекуру.

"Монако" подписал Оньекуру минувшим летом. Он провел за монегасков 4 игры и отдал один ассист.

После 16 туров "Локомотив" занимает в РПЛ второе место, отставая от "Зенита" на 5 очков.

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