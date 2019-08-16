"Локомотив" не захотел подписывать Балотелли

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"Локомотив" не захотел подписывать Балотелли

Известный итальянский форвард Марио Балотелли мог оказаться в "Локомотиве", сообщают российские СМИ.

Известно, что "железнодорожникам" предлагали подписать 29-летнего футболиста, однако московский клуб не проявил заинтересованности в его услугах.

В "Локомотиве" сослались на то, что линия атаки в команде полностью укомплектована.

Напомним, что Балотелли сейчас является свободным агентом. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры скандального нападающего считается "Брешиа".

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