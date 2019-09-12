"Локомотив" недоволен решением РФС по календарю Кубка России

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала критическое заявление в связи с решением РФС проводить все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября.

"В ситуации с календарём, первое что нужно сказать, так это то, что у "Локомотива" никогда не было пренебрежительного отношения к Кубку России, как это сейчас пытаются представить. 3 Кубка за последние 5 лет, о чём вообще тут можно говорить! Однако, в результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию.

Всем же ясно, что мы вынуждены провести 4 матча за 10 дней. Или 6 за 18. Причём первые 4 в гостях. А с "Атлетико" играем после "Зенита" через два дня на третий. Тут как угодно можно считать, вывод один - в случае "Локомотива" о каких-то преференциях для клуба-участника еврокубков даже речи не идёт.

Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных - получили отказ. Причём предлагали такой же сценарий и для "Зенита", соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате перед их очной встречей. Также предлагали сыграть 24 сентября, а не 25, и перенести матч с "Зенитом" на день раньше. Наше предложение было продиктовано регламентом и желанием лучше подготовиться к матчу Лиги Чемпионов.

В этом случае у "Зенита" было бы вообще 4 дня на подготовку к принципиальному с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА матчу с "Бенфикой". Ведь в европейском рейтинге мы ведём борьбу именно с Португалией, а ситуация заметно осложнилась. Сейчас каждое очко в Лиге Чемпионов в прямом и переносном смысле на вес золота. Но подобный вариант переноса не устроил "Зенит". И от РФС снова последовал отказ. Непонятно, почему наша позиция не была услышана. Видимо там руководствовались какой-то другой логикой", - говорится в заявлении "железнодорожников".

Напомним, что соперниками "Локо" по групповому этапу ЛЧ являются "Ювентус", "Атлетико" и "Байер". В Кубке России московская команда сразится с калининградской "Балтикой".

Что касается РПЛ, то столичный коллектив по итогам восьми туров идёт на пятом месте в турнирной таблице.

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