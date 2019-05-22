"Локомотив" - обладатель Кубка России

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"Локомотив" - обладатель Кубка России

В финальном матче Кубка России "Локомотив" одержал победу над "Уралом".

Единственный гол в матче забил хавбек "железнодорожников" Дмитрий Баринов. Отметим, что "Локомотив" стал восьмикратным обладателем кубка и таким образом, наиболее титулованным клубом (у ЦСКА - 7).

"Локомотив" - "Урал" 1:0

Гол: Баринов, 27 - 1:0

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Лысов, Идову, Фернандеш, Миранчук (Тарасов, 67), Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Смолов.

"Урал": Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Бумаль, Фидлер (Бавин, 84), Эль-Кабир, Панюков (Араторе, 56), Погребняк, Ильин.

Предупреждения: Баринов (40), Погребняк (59), Меркулов (82), Емельянов (87).

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