"Локомотив" - обладатель Кубка России
В финальном матче Кубка России "Локомотив" одержал победу над "Уралом".
Единственный гол в матче забил хавбек "железнодорожников" Дмитрий Баринов. Отметим, что "Локомотив" стал восьмикратным обладателем кубка и таким образом, наиболее титулованным клубом (у ЦСКА - 7).
"Локомотив" - "Урал" 1:0
Гол: Баринов, 27 - 1:0
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Лысов, Идову, Фернандеш, Миранчук (Тарасов, 67), Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Смолов.
"Урал": Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Бумаль, Фидлер (Бавин, 84), Эль-Кабир, Панюков (Араторе, 56), Погребняк, Ильин.
Предупреждения: Баринов (40), Погребняк (59), Меркулов (82), Емельянов (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20