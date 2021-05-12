"Локомотив" - обладатель Кубка России

Фото: twitter.com/fclokomotiv

В финале Кубка России "Локомотив" одержал победу над "Крыльями Советов".

Отметим, что "железнодорожники" выиграли титул в 9-й раз, что является лучшим показателем в России.

"Локомотив" - "Крылья Советов" 3:1

Голы: Камано, 15 - 1:0, Сарвели, 22 - 1:1, Смолов (пен), 48 - 2:1, Серкейра, 84 - 3:1

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Серкейра, 75), Рыбчинский, Мухин (Магкеев, 67), Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 75), Баринов (Куликов, 46), Камано, Смолов (Эдер, 87).

"Крылья Советов": Ломаев, Солдатенков, Божин, Зеффан (Кабутов, 80), Рикарду Алвеш, Горшков, Ежов, Якуба (Витюгов, 44), Зиньковский, Сарвели (Голенков, 80), Сергеев.

Читайте также: УЕФА всерьез взялся за клубы Суперлиги. | http://soccernews.ru