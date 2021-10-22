"Локомотив" обновил клубный антирекорд в еврокубках
Фото твиттер "Локомотива"
Московский "Локомотив" продлил свою безвыигрышную серию в еврокубковых турнирах до 14 матчей.
Напомним, что накануне вечером "железнодорожники" дома уступили "Галатасараю" со счётом 0:1 в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
В последний раз "Локо" побеждал в международных соревнованиях в сентябре 2019 года - тогда команда взяла верх над "Байером" в Лиге Чемпионов.
С тех пор москвичи 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений в еврокубках. Как сообщает Opta, это худшая серия в истории клуба.
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