"Локомотив" обновил клубный антирекорд в еврокубках

Фото твиттер "Локомотива"

Московский "Локомотив" продлил свою безвыигрышную серию в еврокубковых турнирах до 14 матчей.

Напомним, что накануне вечером "железнодорожники" дома уступили "Галатасараю" со счётом 0:1 в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

В последний раз "Локо" побеждал в международных соревнованиях в сентябре 2019 года - тогда команда взяла верх над "Байером" в Лиге Чемпионов.

С тех пор москвичи 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений в еврокубках. Как сообщает Opta, это худшая серия в истории клуба.

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