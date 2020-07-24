"Локомотив" объяснил отсутствие новых постов в твиттере

В московском "Локомотиве" рассказали, почему клубный твиттер был более недели без новых постов.

"Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу Чемпионов", - говорится в публикации "железнодорожников".

Затем клуб пояснил, что же произошло на самом деле.

"Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ!" - сообщили в "Локо".

Ранее "Зенит" потроллил москвичей за отсутствие постов в твиттере.

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