"Локомотив" объяснил отсутствие новых постов в твиттере

Теги локомотив москва

"Локомотив" объяснил отсутствие новых постов в твиттере

В московском "Локомотиве" рассказали, почему клубный твиттер был более недели без новых постов.

"Когда очень хорошо отметил серебряные медали и выход в Лигу Чемпионов", - говорится в публикации "железнодорожников".

Затем клуб пояснил, что же произошло на самом деле.

"Друзья, нас на самом деле никто не взламывал, мы были заблокированы самим твиттером на фоне серии взломов крупных аккаунтов. Были заблокированы все верифицированные аккаунты, на которых менялся пароль. Техподдержка разобралась в ситуации и наконец-то вернула нам доступ!" - сообщили в "Локо".

Ранее "Зенит" потроллил москвичей за отсутствие постов в твиттере.

Не пропустите: Жоау Мариу покинул "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов