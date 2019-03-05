"Локомотив" объявил новый состав совета директоров

Теги локомотив москваилья геркус

"Локомотив" объявил новый состав совета директоров

Сегодня, 5 марта, на собрании акционеров "Локомотива" стало известно, кто вошел в состав совета директоров московской команды. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новый состав выглядит так: Салман БабаевАндрей БокаревВасилий КикнадзеРоман КравцовЮрий НагорныхВячеслав МихайловВалерий Филатов и Анатолий Мещеряков (председатель).

Стоит отметить, что экс-гендиректора команды Ильи Геркуса нет в списке. 

"Локомотив" с 29 баллами занимает 5 место турнирной таблицы. Завтра, 6 марта, железнодорожники встретятся с "Рубином". Начало - в 19:00 (мск).

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