"Локомотив" объявил о назначении Рангника на должность спортивного директора

Теги локомотив москваральф рангник

"Локомотив" объявил о назначении Рангника на должность спортивного директораФото: Википедия/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт московского "Локомотива", немецкий специалист Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию "железнодорожников".

Отмечается, что контракт подписан на три года.

Об этом на встрече с тренерским штабом, игроками и руководством клуба сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

Сообщается, что Ральф Рангник в роли руководителя по спорту и развитию "Локомотива" будет заниматься множеством вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

Ранее немецкий специалист также работал тренером. Рангник тренировал такие клубы как: "Штутгарт", "Ганновер 96", "Шальке", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг". О

Также Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл", включая "РБ Лейпциг", "Ред Булл Зальцбург", "Нью-Йорк Ред Буллс" и "Ред Булл Брагантино".

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