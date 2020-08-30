"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила о достижении принципиальной договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука в бергамскую "Аталанту".

В ближайшее время хавбек отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с "Аталантой" личный контракт. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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