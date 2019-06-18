"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника

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"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника
Бразильский защитник "Крузейро" Серкейра Мурило перешел в "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с российским клубом пятилетнее соглашение.

22-летний Мурило является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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