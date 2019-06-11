"Локомотив" объявил о первом летнем трансфере

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов перешел в "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с "железнодорожниками" контракт до лета 2023 года.

25-летний Живоглядов является воспитанником "Динамо". За "Уфу" он выступал с 2016 года, провел за нее 81 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Сыграл 13 матчей за молодежную сборную России.

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