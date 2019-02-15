"Локомотив" объявил о первом зимнем трансфере

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"Локомотив" объявил о первом зимнем трансфере

Полузащитник "Металлурга" из Рустави Хвича Кварацхелия перешел в "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона.

18-летний Кварацхелия выступал за "Металлург" с 2018 года, провел за клуб 18 матчей и забил три гола. Ранее играл за тбилисское "Динамо". Выступал за юношеские сборные Грузии-U17 (15 мячей в 20 матчах) и U19 (два гола в пяти играх). Ориентировочная стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.

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