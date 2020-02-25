"Локомотив" объявил о продлении контракта с Чорлукой

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука заключил новый контракт с клубом.

Теперь соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

В составе "железнодорожников" хорват выиграл пять трофеев - чемпионский титул РПЛ, три Кубка России и один Суперкубок страны.

Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему клуб никого не купил в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru