"Локомотив" объявил о продлении контракта с Чорлукой
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука заключил новый контракт с клубом.
Теперь соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.
Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
В составе "железнодорожников" хорват выиграл пять трофеев - чемпионский титул РПЛ, три Кубка России и один Суперкубок страны.
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