"Локомотив" объявил о продлении контракта с Чорлукой

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"Локомотив" объявил о продлении контракта с Чорлукой

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука заключил новый контракт с клубом.

Теперь соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании этого сезона.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, сыграл 201 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

В составе "железнодорожников" хорват выиграл пять трофеев - чемпионский титул РПЛ, три Кубка России и один Суперкубок страны.

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