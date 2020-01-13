"Локомотив" объявил о продлении контракта с хавбеком Коломейцевым

"Локомотив" объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Коломейцевым.

Новое соглашение 30-летнего хавбека действует до лета 2020 года.

Футболист играет за "железнодорожников" с 2015 года. Вместе с командой он становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, один раз - Суперкубок.

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«Локомотив» продлил контракт с Александром Коломейцевым до лета 2020 года. На счету полузащитника более ста матчей в составе нашей команды.



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В нынешнем розыгрыше Коломейцев провел 15 матчей и забил 1 гол.

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