"Локомотив" объявил о продлении контракта с лидером команды

Теги локомотив москваантон миранчук

"Локомотив" объявил о продлении контракта с лидером команды

"Локомотив" объявил о продлении контрактов с полузащитником Антоном Миранчуком, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

Также "железнодорожники" подписали новые контракты до 2022 года с Алексеем Мироновым, Даниилом Куликовым и Никитой Дорофеевым. 

23-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". За московский клуб он провел 69 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал девять голевых пасов. Сдавался в аренду "Левадии". За сборную России сыграл семь матчей. Чемпион России-2017/18.

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