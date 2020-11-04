"Локомотив" объявил о продлении контракта с Миранчуком

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

Новое соглашение между футболистом и "железнодорожниками" будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал летом 2021 года.

"В "Локомотиве" я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков", - сказал Миранчук.

25-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 119 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Сдавался в аренду "Левадии". За сборную России сыграл 16 матчей и забил три гола. Чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

Не пропустите: "Локомотив" отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru