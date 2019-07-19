"Локомотив" объявил о продлении контракта с трансферной целью "Спартака" и "Зенита"

Теги локомотив москвамаринато гильерме

"Локомотив" объявил о продлении контракта с трансферной целью "Спартака" и "Зенита"

"Локомотив" продлил контракт с вратарем Маринато Гильерме, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между московским клубом и голкипером рассчитано на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!" - сказал Гильерме.

Ранее сообщалось, что вратарем интересовались "Спартак" и "Зенит".

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за клуб 289 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 276 голов. В 110 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе". За сборную России сыграл 8 матчей и пропустил 5 голов. Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.

Не пропустите: Павлюченко: "Смородскую можно сравнить с Галицким". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов