"Локомотив" объявил о продлении контракта с трансферной целью "Спартака" и "Зенита"

"Локомотив" продлил контракт с вратарем Маринато Гильерме, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между московским клубом и голкипером рассчитано на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!" - сказал Гильерме.

Ранее сообщалось, что вратарем интересовались "Спартак" и "Зенит".

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за клуб 289 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 276 голов. В 110 матчах он сохранил ворота в неприкосновенности. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе". За сборную России сыграл 8 матчей и пропустил 5 голов. Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.

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