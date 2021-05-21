"Локомотив" объявил о продлении контракта с Жемалетдиновым

Фото сайт "Локомотива"

Атакующий полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов заключил новое соглашение с московским клубом.

Пресс-служба "железнодорожников" сообщила, что стороны продлили контракт до июня 2024 года.

Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что зарплата 24-летнего футболиста вырастет до 1,5 миллиона евро в год.

Жемалетдинов является воспитанником "Локо", за первую команду сыграл 87 матчей, забил 9 голов и сделал 15 ассистов.

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