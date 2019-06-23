"Локомотив" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

"Локомотив" продлил соглашения сразу с четырьмя игроками.

Как сообщает твиттер клуба, речь идет о вратаре Антоне Коченкове, защитнике Борисе Ротенберге, а также о хавбеках Владиславе Игнатьеве и Александре Коломейцеве.

32-летний Коченков выступает за "Локомотив" с 2015 года и провел за это время 12 матчей.

33-летний Ротенберг перешел в клуб в 2016 году. В минувшем сезоне провел пять игр.

32-летний Игнатьев перебрался в "Локомотив" в 2016 году. В прошедшем сезоне на его счету два гола и три ассиста в 37 матчах.

30-летний Коломейцев является игроком "железнодорожников" с 2015 года. В минувшем сезоне не провел ни одной игры.

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