"Локомотив" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

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"Локомотив" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

"Локомотив" продлил соглашения с рядом футболистов.

Как сообщает сайт клуба, новые контракты подписали Антон Коченков, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус и Эдер.

Отметим, что детали новых контрактов футболистов пока не уточняются.

В минувшем сезоне "Локомотив" стал серебряным призером РПЛ, а 7 августа команда сыграет против "Зенита" в рамках Суперкубка России.

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