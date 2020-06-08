"Локомотив" объявил о расставании с Хеведесом

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"Локомотив" объявил о расставании с Хеведесом

Защитник Бенедикт Хеведес покинул "Локомотив". Об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Контракт был рассчитан до лета 2021 года. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Причиной ухода Хеведеса стали семейные обстоятельства, футболист принял решение остаться в Германии.

Ранее стало известно, что футболист не хочет возвращаться в Россию из-за коронавируса.

"Мы благодарим Бенедикта и желаем успехов!" - говорится в сообщении "Локо".

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