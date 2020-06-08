"Локомотив" объявил о расставании с Хеведесом

Защитник Бенедикт Хеведес покинул "Локомотив". Об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Контракт был рассчитан до лета 2021 года. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Причиной ухода Хеведеса стали семейные обстоятельства, футболист принял решение остаться в Германии.

Бенедикт Хёведес покидает «Локомотив»



По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию



Мы благодарим @BeneHoewedes и желаем ему успехов! pic.twitter.com/cdSJQyD5Vj — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

Ранее стало известно, что футболист не хочет возвращаться в Россию из-за коронавируса.

"Мы благодарим Бенедикта и желаем успехов!" - говорится в сообщении "Локо".

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