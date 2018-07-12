"Локомотив" объявил о расставании с вратарем

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"Локомотив" объявил о расставании с вратарем

Вратарь "Локомотив" Мирослав Лобанцев перешел в "Ротор", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался волгоградскому клуб бесплатно и подписал с ним долгосрочный контракт.

23-летний Лобанцев выступал за "Локомотив" с 2012 года, провел за клуб 4 матча. Сдавался в аренду "Крыльям Советов". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную России и пропустил 6 мячей. Двукратный обладатель Кубка России.

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